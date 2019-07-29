تعليم أسوان تعلن مواعيد إعادة اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تقرر إعادة اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين سواء الذين لم يستكملوا المكونات الأربعة للاختبارات الإلكترونية بشكل كامل بسبب حدوث أعطال باللجنة والذين تخلفوا عن الحضور وحدثت معهم مشكلات وذلك الإثنين الموافق 29/7/2019.



وأشار السيد الفيومى إلى أنه تقرر إعادة الاختبارات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM (بنين أو بنات) لنفس الأسباب السابقة يوم االثلاثاء الموافق 30/7/2019.



هذا فيما أكد مدير مركز التطوير التكنولوجى أنه تقرر عقد الاختبارات بقاعتى (مركز التطوير التكنولوجى بجوار قاعة عروس النيل ومركز الاختبارات بديوان مديرية التربية والتعليم فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.



وأشار إلى أنه يسمح للطالب بأداء الاختبارات بأى قاعة يرغبها بشرط التوقيع بالحضور والتوقيع بإنتهاء الاختبار لتأكد تواجده.

