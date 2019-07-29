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تعليم

سكن مشروع تخرج الدفعة الـ ٢٠ لإعلام عين شمس عن الزواج

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
ياسمين سامي - كريم ناصر
ناقش مجموعة من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بالفرقة الرابعة ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج متخذين منها فكرة أساسية لمشروع تخرجهم وذلك تحت إشراف ا. هند على المدرس المساعد بالقسم.

وناقش الطلاب غياب مفهوم الزواج وما يحتويه من مودة و رحمة، بهدف تصحيح مفهوم الزواج عند الشباب.

وضم فريق عمل الفيلم 14 شابا وفتاة، اجروا العديد من اللقاءات مع الشباب فى الاماكن العامة وزيارات ميدانية لمعرفة اسباب الطلاق ورصد الحالات). وفى اطار أحداث الفيلم تم تجسيد مشاكل الشباب من خلال شاب وفتاة ليتحدث كل منهما عن ما يشعر به ويمثل كل منهما فئته، وجاء اسم الفيلم مقتبسا من الاية الكريمة "لتسكنوا إليها"، حيث يعبر المعنى عن الزوج والزوجة و كل منهما "سكن" للاخر. 

واستعان الفيلم بمجموعة من المصادر منها: الداعية الاسلامى "عمرو مهران" متحدثا عن مفهوم الزواج الصحيح من الناحية الدينية، بالاضافة الى "منى مدحت" استشارى العلاقات الاسرية لتتحدث عن الشق النفسى ودور كل من الرجل والمرأة تجاه الاخر.

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