الصرف الصحي بالإسكندرية: الحماية والوقاية هي الوسيلة الوحيدة للعمل في اللحام تحت الماء .. فيديو

أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن العمل يكون دائما في الماء العذب والمالح والصرف الصحي مؤكدا أن النيل والترع الرئيسية يتم الحصول على المياه العذبة للشرب ويتم الحصول على المياه المالحة من المحافظات التي تطل على سواحل البحرين المتوسط والأحمر ويتم تحليتها أو عمل بمحطات وشبكات الصرف الصحي.





وأضاف نافع خلال تصريحات تليفزيونية أن دورة اللحام تحت الماء بالتعاون مع مدرسة الغوص ويدخلها العاملين في مجال الصرف الصحي سواء المياه العذبة أو المالحة أو مياه الصرف الصحي وكل منها له تخصص وملابس مختلفة وتدريب خاص به.





وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي أن الغرض من اللحام تحت الماء بسبب الكسر في المواسير التى تكون موجودة أو جزء من المحطات التى تعمل تحت الماء فيتم اللجوء إلى الذي حصل على هذا التدريب.



