تكريم أوائل الشهادات العامة والمتميزين بأسوان .. اليوم

تنظم مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، احتفالية كبرى تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، لتكريم الطلاب أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.





وتتضمن الاحتفالية تكريم الطلاب المتميزين بالمجالات المختلفة، إضافة إلى المتميزين على مستوى المحافظة من مديرى مدارس ومعلمين وإداريين وعمال ، فضلًا عن شركاء الإنجاز الداعمين لمديرية التربية والتعليم طوال الفترة الماضية.





وسيتم تنظيم الاحتفالية بمسرح فوزى فوزى (المسرح الصيفى بكورنيش النيل) فى تمام الساعة التاسعة مساء.



