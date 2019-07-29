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تعليم

تكريم أوائل الشهادات العامة والمتميزين بأسوان .. اليوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:00 ص
أوائل الشهادات العامة
أوائل الشهادات العامة والمتميزين بأسوان
قسم التعليم
تنظم مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، احتفالية كبرى تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، لتكريم الطلاب أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وتتضمن الاحتفالية تكريم الطلاب المتميزين بالمجالات المختلفة، إضافة إلى المتميزين على مستوى المحافظة من مديرى مدارس ومعلمين وإداريين وعمال ، فضلًا عن شركاء الإنجاز الداعمين لمديرية التربية والتعليم طوال الفترة الماضية.

وسيتم تنظيم الاحتفالية بمسرح فوزى فوزى (المسرح الصيفى بكورنيش النيل) فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن هذه الاحتفالية تأتى بمثابة شكر وتقدير من المديرية لكل من ساهم فى دعم ورفع مستوى العملية التعليمية بأسوان طوال العام الدراسى الماضى 2018/2019، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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