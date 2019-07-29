شاهد .. سرب من الجراد يغزو مدينة لاس فيجاس

كشفت لقطات صادمة لحظة غزو عدد هائل من الجراد مدينة لاس فيجاس الأمريكية.



وأوضح فيديو نشره موقع فيديوهات شهير عددا هائلا من الجراد يحلق حول احد أعمدة الإنارة في مشهد مرعب وغريب.



وأُلقي باللوم في الغزو على موجة من الطقس الرطب التي ضربت أمريكا في الأشهر الأخيرة.



ويعتقد البعض أن هذا السرب هو أكبر غزو للجراد فى عام 2019 بأمريكا.







