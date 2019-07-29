ضبط 348 قطعة سلاح ناري و335 قضية مخدرات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .



أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 348 قطعة سلاح نارى بحوزة 295 متهم) .. وذلك على النحو التالى: (29) بندقية آلية، و(3)بنادق رصاص، و (72) بندقية خرطوش، و(28) طبنجة، و(216) فرد محلى، و(381) طلقة مختلفة الأعيرة ، و(35) خزينة ، و(378) قطعة سلاح أبيض.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (138304) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

تم ضبط 568 حكم جناية، و (39321) حكم حبس جزئى، و (6741) حكم حبس مستأنف، (72880) حكم غرامة ، و (18794) حكم مخالفة، و



و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (335) قضية مخدرات بحوزة (357) متهم ، ضُبط خلالها الآتى تم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 20,410 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الحشيش وزنت (15,557 كيلو جرام ) ، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (8,620 كيلو جرام، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 400 جرام)، و كمية من مخدرى الشابو والآيس وزنت ( 55 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,310 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 25 جرام، و عدد (6905) قرص مخدر .



وفى مجال ضبط الهاربين من السجون والمتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (152) هارب.



وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (31) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة .



وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (13) حادث متنوع.



وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (572) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارة- 4 دراجات نارية) مبلغ بسرقتها.



وفى مجال فحص السائقين تم فحص (154) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (11) منهم .



وفى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق تم ضبط (48247) مخالفة مرورية متنوعة، (2430) مخالفة مرافق متنوعة، (62) قضية بيئة.



وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (73) قضية مصنفات متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.