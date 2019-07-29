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شاهد .. لحظة القبض على عائلة هندية سرقة محتويات غرفة فندق بالكامل ببالي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:32 ص
صدى البلد
أحمد شريف
ضبطت الشرطة الإندونسية عائلة هندية سرقت محتويات غرفة فندق بالكامل في جزيرة بالى الإندونيسية.

يوضح الفيديو الشرطة الإندونيسية وهي تخرج المحتويات الفندق المسروقة من حقيبة العائلة الهندية، التي حاولت أن تبرر فعلتها الشنيعة.

وبحسب موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك" تم ايقاف العائلة من قبل الشرطة، بعد أن أثير حولهم الشكوك بسرقتهم مقتنيات الغرفة الفندق التي قبعوا فيها.

فيما لم يوضح الموقع ماذا تم اقتياد العائلة إلى الحجز ام لا فور كشف سرقتهم محتويات الفندق.


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