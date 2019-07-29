تصفية الخلافات داخل قاعة الفرح بالغربية تتسبب في مقتل شاب في حفل زفاف طعنا بـ خنجر.. ومصرع موظف تحت عجلات سيارة إحدى الجامعات الخاصة في بني سويف

-مصرع مجند متأثرا بإصابته في حادث تصادم دراجة بخارية بأتوبيس بمنية النصر

-مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات بالبحيرة

-مصرع مبيض محارة سقط من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء بسوهاج



لقى موظف مصرعه، في العقد الثالث من عمره يوم الأحد بعد أن صدمته سيارة من الخلف داخل جامعة خاصة ببنى سويف وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقت مديرية أمن بنى سويف بلاغا من شرطة النجدة يفيد بمصرع موظف داخل جامعة خاصة بعد أن صدمته سيارة من الخلف ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وضبط السيارة وقائدها.



انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى "ربيع.ت.ن" ٣٠ سنة موظف بكافيتريا الجامعة، ومقيم بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



فيما لقى مجند مصرعه اثر حادث تصادم دراجة بخارية بـ أتوبيس على طريق كفر علام منية النصر بمحافظة الدقهلية .



كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى المنصورة العسكرى بمصرع محمد السعيد ابو المعاطي 20 عاما مجند ومقيم برمبال القديمة متأثرا بإصابته بكسور وكدمات.



وتبين بالفحص أن الوفاة جاءت نتيجة إصابته فى حادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها هو وشقيقه وابن خاله على طريق كفر علام منية النصر ووفاة شقيقه أحمد السعيد محمد ابو المعاطى 17 عاما ونجل خاله باسم مجاهد محمد على يوسف 20 عاما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بتسليم الجثمان لذويه وصرحت بالدفن .



كما لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأُصِيب شخص آخر بكسور وجروح متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات داخل محافظة البحيرة.



تلقى مدير أمن البحيرة اللواء مجدى القمري إخطارا يفيد بمصرع كل من: مصطفى عبد المنعم محمد خليل (55 عاما)، وسلوى محمد جابر (50 عاما)، ومحمد مصطفى عبد المنعم (26 عاما)، وماهر مختار (46 عاما)، وإصابة شخص آخر، نتيجة وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق قرية مليحة بمركز كوم حمادة، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، وجار تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



وفى سياق متصل لقي شاب مصرعه طعنا بسكين خلال حفل زفاف بسبب خلافات عائلية فى قرية حوين بمركز قطور بمحافظة الغربية وتم نقل ضحية "شقيق العروس" إلي مشرحة مستشفي طوارئ طنطا الجامعي.



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بطعن "شعبان محمد نبيه درغام" ٢٠ سنة سائق خلال فرح شقيقة والده بالقاعة الذهبية وتم نقله إلى مشرحة مستشفي طنطا الجامعي بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة.



انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان الواقعة وبعمل التحريات الأمنية تم تحديد المتهمين وهم " م ج ع " ٢١ سنة وبصحبته " م ع ا" ٢٢سنة مستخدمين سلاح أبيض خنجر في الحادث.



وكشفت التحريات أن الجناة كان لهم مشادة يوم نقل منقولات العروسة وتجددت أثناء الفرح وتدخل بعض العقلاء ثم قاما بطعنة بالجانب الأيسر ما أدى لوفاته في الحال.



وتمكن فريق البحث الجنائي عقب الواقعة بنصف ساعة من ضبط المتهمين واصطحابهم لديوان مركز قطور.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي للكشف ولإجراء تصريح دفن الجثة.



فيما لقي مبيض محارة مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء بدائرة قسم طهطا بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة طهطا يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "علي. ا. ح" ٢٢ عانا مبيض محارة ويقيم دائرة مركز طهطا جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.



بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عمله بالطابق الثامن بعقار "تحت الإنشاء" ببندر طهطا اختل توازنه وسقط أرضًا مما أدى لوفاته.



ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة سقوط من علو ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.