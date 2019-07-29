سامحوني .. حسني ينتحر شنقًا في نجع حمادي لهذا السبب

تخلص عامل من حياته بالانتحار شنقًا داخل منزله بمنطقة الساحل، بمدينة نجع حمادي.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور علي جثة حسني علي حسن، 47 عامًا، داخل منزله بمنطقة الساحل بنجع حمادي.



وتبين من تحريات المباحث، أن العامل أقدم على الانتحار لمروره بأزمة مالية، واتصل بزوجته التي كانت ترافق نجلهما أثناء إجرائه عملية جراحية بمدينة الغردقه وطلب منها أن يسامحوه، وبعدها أغلق هاتفه المحمول.



تم نقل الجثة لمستشفى نجع حمادي العام، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.