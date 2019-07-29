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محافظات

محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم للأراضي المقدسة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:41 ص
محافظ الغربية يودع
محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم
احمد علي
ودع اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية الفوج الأول من حجاج قرعة الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وحرص على مصافحة الحجاج وتهنئتهم بأداء مناسك الحج المباركة لهذا العام متمنيًا لجميع الحجاج التمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى الوطن بأمن وسلام.

كما أكد محافظ الغربية على تواصله المستمر مع البعثة الرسمية لحجاج المحافظة للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية وخاصة توفير الرعاية الكاملة لكبار السن. مطالبًا الحجاج بالإلتزام بقواعد وسلوكيات الحج الصحية والدعاء لمصرنا الغالية بأن يديم عليها الأمن والإستقرار والتقدم.

وعلى الجانب الآخر؛ أعرب الحجاج عن سعادتهم بأداء فريضة الحج هذا العام. مقدمين الشكر لمحافظ الغربية على حرصه على توديعهم ولقائهم قبل السفر إلى الأراضي المقدسة.

والجدير بالذكر؛ أنه بلغ عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة هذا العام 546 حاج و12 مشرف يتوجهون إلى الأراضي المقدسة على فوجين الفوج الأول يضم (313 حاج و7 مشرفين). بينما يضم الفوج الثاني (233 حاج و5 مشرفين).
محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم للأراضي المقدسة
محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم للأراضي المقدسة
محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم للأراضي المقدسة
محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم للأراضي المقدسة
محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم للأراضي المقدسة

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