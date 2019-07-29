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محافظات

محافظ السويس يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:39 ص
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
حسن غنيمة
أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي أهمية تكثيف النظافة ورفع التراكمات والاتربة من الشوارع وعمل خطة لاصلاح المعدات والسيارات الخاصة بالنظافة داخل الاحياء .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مساء اليوم الاحد إجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة لمناقشة أعمال النظافة والتجميل وتحسين العمل والارتقاء بالمنظومة.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ علي رؤساء الأحياء بمتابعة المشروعات وأعمال النظافة بكل حي ورفع الإشغالات ومنع أي تعديات أوتجاوزات بشوارع وميادين السويس وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكلف «صقر»، إدارة المرور بتنظيم العمل داخل شوارع السويس وتطبيق قانون المرور وعمل محاضر للمخالفين للحفاظ علي المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

وأكد على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في الحفاظ علي تم انشاؤه من حدائق عامة وميادين وما يتم انجازه وتطويره من مشروعات علي مستوي الاحياء .

حضر الاجتماع كلا من رؤساء أحياء للسويس وعتاقة وفيصل ومديري شرطة المرافق ووكيل ادارة المرور ومديري التجميل وادارة الطوارئ والتدخل السريع ومسئول الصيانة بجهاز النظافة .

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