تموين المنوفية: لجنة مكبرة للمرور على محلات اللحوم تزامنا مع اقتراب الأضحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عن تشكيل لجنة من مفتشي التموين بمقر المديرية للمرور بشكل مستمر علي المحلات الغذائية ومحلات اللحوم بالتزامن مع قرب عيد الاضحى المبارك



وأوضح الجمال أن اللجنة الرئيسية بالمديرية سوف يكون مهام عملها الإشراف علي جميع اللجان المشكلة في كل مكاتب التموين علي مستوي المحافظة ، كما أنها ستتلقى الشكاوى الخاصة بالأهالي وتعمل فورا علي حلها



وأكد الجمال أن اللجنة سوف تظل تمارس عملها علي مدار ال24 ساعة حتى الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى المبارك.



وأشار الجمال إلى استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.