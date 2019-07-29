المتحدث باسم الجيش الليبي: قطعنا طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس و مصراتة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش قطعت طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة.
وأضاف المسماري في تصريحات خاصة لقناة " العربية" الإخبارية أمس الأحد، أنه تم سحب بعض وحدات الجيش من محاور في طرابلس حفاظا على سلامة المدنيين.
وأوضح المسماري أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط.
وأضاف المسماري في تصريحات خاصة لقناة " العربية" الإخبارية أمس الأحد، أنه تم سحب بعض وحدات الجيش من محاور في طرابلس حفاظا على سلامة المدنيين.
وأوضح المسماري أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط.