المتحدث باسم الجيش الليبي: قطعنا طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس و مصراتة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش قطعت طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة.



وأضاف المسماري في تصريحات خاصة لقناة " العربية" الإخبارية أمس الأحد، أنه تم سحب بعض وحدات الجيش من محاور في طرابلس حفاظا على سلامة المدنيين.



وأوضح المسماري أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط.