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6 أمراض غير متوقعة تصيبك بسبب قلة النوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:49 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يغفل الكثيرون أهمية النوم الكافي فيحتاج الأفراد إلى ست ساعات على الأقل من النوم يوميًا ليبقى الجسم في صحة جيدة إليك أضرار صحية غير متوقعه للنوم أقل من 6 ساعات وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.

1. السمنة.. بسبب انخفاض في مستوى هرمون اللبتين وإلى زيادة مستوى الأنسولين، مما يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون.

2. ضعف الجهاز المناعي.. مع الحرمان من النوم يصبح جسم الإنسان أكثر عرضة للعديد من الأمراض والالتهابات.

3. يستنفد الدماغ.. قلة الراحة يمكن أن تضعف وظيفة الخلايا العصبية في إصلاح التلف ، وبالتالي إضعاف وظائفك الإدراكية. إنه يحد من الغرائز الإبداعية ويؤدي إلى تقلبات مزاجية متكررة للشخص.

4. يؤدي إلى اضطرابات عصبية.. الحرمان من النوم لا يسبب الاضطرابات العاطفية فحسب ، بل يسبب أيضًا أمراضًا نفسية وعصبية خطيرة. وتشمل هذه الهوس ، والهلوسة ، والاكتئاب المزمن.

5. عادات الأكل غير الصحية الحرمان من النوم هو السبب الرئيسي لزيادة الشهية. بصرف النظر عن الوجبات الخفيفة غير الصحية التي تحاول أن تبقيك نشيطًا في الليل بلا نوم ، فإن عادات الأكل المبكرة تقلب مستوى الهرمونات أيضًا.

6. اضطرابات الجلد.. الإفراط في إفراز الكورتيزول يسبب الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر سلبا على صحة بشرتك.
6 أمراض غير متوقعة تصيبك بسبب قلة النوم

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