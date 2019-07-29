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فن

تكسير شرقى والنفيخة باند في حفل مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
أقامت دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور مجدى صابر ، مساء أمس الأحد، حفلا فنيا لفرقتى "النفيخة باند"، و"تكسير شرقى" ، ضمن مهرجانها الصيفى الذى يختتم فعالياته غدا الإثنين على المسرح الرومانى بالإسكندرية.


تضمن برنامج الحفل باقة من أشهر ألحان كبار الملحنين ، قدمتها فرقة "النفيخة باند" بشكل مختلف يعتمد على تقديم عروض موسيقية فى إطار مسرحى ، كنوع من أنواع المسرح الموسيقى ، باستخدام الآلات النحاسية.


كما قدمت فرقة "تكسير شرقى" مجموعة من مؤلفاتها الخاصة التى تعتمد على المزج بين الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة مثل العود ، الأرغول ، الكولة ، الساكس ، الجيتار ، وتستند الى جذور الموسيقى المصرية ، وخاصة فن الموال وايقاعات الزار ، الى جانب مجموعة من أعمال التراث الشعبي.

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