تكسير شرقى والنفيخة باند في حفل مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور مجدى صابر ، مساء أمس الأحد، حفلا فنيا لفرقتى "النفيخة باند"، و"تكسير شرقى" ، ضمن مهرجانها الصيفى الذى يختتم فعالياته غدا الإثنين على المسرح الرومانى بالإسكندرية.





تضمن برنامج الحفل باقة من أشهر ألحان كبار الملحنين ، قدمتها فرقة "النفيخة باند" بشكل مختلف يعتمد على تقديم عروض موسيقية فى إطار مسرحى ، كنوع من أنواع المسرح الموسيقى ، باستخدام الآلات النحاسية.





كما قدمت فرقة "تكسير شرقى" مجموعة من مؤلفاتها الخاصة التى تعتمد على المزج بين الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة مثل العود ، الأرغول ، الكولة ، الساكس ، الجيتار ، وتستند الى جذور الموسيقى المصرية ، وخاصة فن الموال وايقاعات الزار ، الى جانب مجموعة من أعمال التراث الشعبي.