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ثقافة

ثقافة الإسكندرية يناقش رواية الفابريكة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:37 ص
ثقافة الإسكندرية
ثقافة الإسكندرية يناقش رواية الفابريكة
أ ش أ
نظم فرع ثقافة الإسكندرية ، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، مساء أمس الأحد ، ندوة لمناقشة رواية "الفابريكة" للأديب أحمد الملواني ، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي وسط المدينة.

تدور أحداث الرواية خلال فترة الحملة الفرنسية ، وتتنقل الفابريكة بين مصر وفرنسا في أحداث متوالية ومشوقة تمزج الماضي بالحاضر والواقع بالخيال من خلال لغة مبسطة وايقاع رشيق.

شارك في الندوة الناقد دكتور إيهاب بدوي ، الأديب محمد عبد الوارث ، بحضور عدد من كتاب ومثقفي الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن الروائي أحمد الملواني صدر له العديد من الأعمال الأدبية منها : الروحاني ، سيف صدئ وحزام ناسف ، أزمة حشيش ، زيوس يجب أن يموت.

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