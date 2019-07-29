ثقافة الإسكندرية يناقش رواية الفابريكة

نظم فرع ثقافة الإسكندرية ، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، مساء أمس الأحد ، ندوة لمناقشة رواية "الفابريكة" للأديب أحمد الملواني ، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي وسط المدينة.



تدور أحداث الرواية خلال فترة الحملة الفرنسية ، وتتنقل الفابريكة بين مصر وفرنسا في أحداث متوالية ومشوقة تمزج الماضي بالحاضر والواقع بالخيال من خلال لغة مبسطة وايقاع رشيق.



شارك في الندوة الناقد دكتور إيهاب بدوي ، الأديب محمد عبد الوارث ، بحضور عدد من كتاب ومثقفي الإسكندرية.



تجدر الإشارة إلى أن الروائي أحمد الملواني صدر له العديد من الأعمال الأدبية منها : الروحاني ، سيف صدئ وحزام ناسف ، أزمة حشيش ، زيوس يجب أن يموت.