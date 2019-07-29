أطفال مصر بمسجد قنصوى الغورى وباب زويلة

تواصلت الزيارات التثقيفية فى خامس أيام أسبوع الدمج الثقافي لأطفال مصر المرحلة الأولى لمحافظة أسوان (أسوان.. أبو سمبل السياحية.. نصر النوبة) والقاهرة، الذي تنظمة الهيئة العامة لقصور الثقافة لدمجهم فى مهارات وأنشطة فنية وثقافية وجولات ميدانية بهدف تثقيفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتنشئتهم على التمسك بهويتهم الوطنية وتأصيل حب الوطن والانتماء، والعمل من أجل الرقي والتقدم وخلق جيل مثقف واعٍ.



تضمنت الزيارة مسجد قنصوة الغورى وباب زويلة وسبيل أم عباس وسبيل محمد على، وفى ساحة مسجد المؤيد، اختمت الجولة بتنفيذ عدد من الورش الفنية المستوحاة من المكان، حيث نفذ الفنان يحيى حسن ورشه رسم بألوان الفلوماستر على الناصبيان للطرز المعمارية لقباب المساجد والمشكاوات والأعمدة الزخرفية، كما نفذت الفنانة فاطمة التمساح ورشة رسم للزخارف الإسلامية المحفورة على جدران المساجد باستخدام أقلام الفحم لتعكس عراقة وعظمة المكان، بينما قامت الفنانة أميرة سعد بعمل ورشة فنية لعمل وحدات إضاءة معاصرة.



صمم الأطفال أطباق نجمية باستخدام طيات أوراق الجرائد مستوحاة من الثقافة النوبية وتلوينها بألوان الفلوماستر تحت إشراف الفنانة كريمة الديب، بالإضافة لورشة خط عربى تحت إشراف الفنانة غادة عبد النبى، ومن منظور مختلف أقيمت ورشة كولاج بتقنية القص واللصق وإستكمالها بالوان الفلوماستر لعمل لوحات فنية تحت إشراف نجوى إبراهيم.