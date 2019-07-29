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أخبار العالم

شاهد.. مباشر قطر تفضح جرائم تميم في حق عمال مونديال 2022

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:34 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
نشرت قناة "مباشر قطر"، أمس الأحد، تقريرًا مصورًا يسلط الضوء على جرائم النظام القطري وأميره، تميم بن حمد آل ثاني، في حق العمال الوافدين خلال مهام عملهم فى تجهيز ملاعب مونديال 2022.

وقال التقرير إن "العمال وصلوا إلى قطر وهم يظنون أنها المكان المناسب لجمع المال ، لكن مع بدء العمال الوافدين لمهامهم في تجهيز ملاعب المونديال ، أيقنوا أنهم يواجهون خطر الموت".

وأضاف: "فمع كل ضحية تسقط نتيجة الإهمال القطري في حقوق الوافدين وسلامتهم ، يتكشف أمام العمال الوافدين أن " بيئة العمل الصالحة " التي صدرها إعلام الحمدين ما هي إلا زيف وتزوير".

وأوضح التقرير أن العامل الهندي، سانديش شيتي، هو أحدث ضحايا ملاعب الحمدين ، إذ سقط صريعا في انفجار مِكبس ضاغط، وهو ما يزيد الثقة في فساد بيئة العمل واحتياطات الأمن والسلامة المهنية .

وأشارت "مباشر قطر" إلى أن السير البريطاني روبرت أكينهيد قاد التحقيقات في وفاة عامل بريطاني بموقع بناء أحد الملاعب المخصصة لبطولة كأس العالم ، و توفي العامل زاك كوكس إثر سقوطه من منصة معلقة على ارتفاع 40 مترا في موقع بناء استاد خليفة الدولي .

وانتقد الطب الشرعي البريطاني بشدة إجراءات السلامة في موقع الاستاد ، مؤكدا أن المعدات التي تم تكليف العامل البريطاني باستخدامها لم تكن آمنة .


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