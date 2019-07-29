فرج عامر يكشف عن مصير مفاوضات الزمالك لضم أبو جبل

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن الزمالك لم يحسم ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موضحًا أن المفاوضات مازالت مستمرة مع رئيس القلعة البيضاء.





أضاف فرج عامر، أن المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مازالت مستمرة.



