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رياضة

فرج عامر يكشف عن مصير مفاوضات الزمالك لضم أبو جبل

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:30 ص
محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
ريهام بكير - ملك موسى
أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن الزمالك لم يحسم ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موضحًا أن المفاوضات مازالت مستمرة مع رئيس القلعة البيضاء.

أضاف فرج عامر، أن المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مازالت مستمرة.

ومن المقرر أن يجرى مكالمة هاتفية معه خلال الساعات القليلة المقبلة للتوصل لاتفاق نهائى حول صفقة انتقال أبو جبل لصفوف الزمالك، قائلًا: "لا يعنيني الحديث عن انتهاء الصفقة، أو توقيع اللاعب للأبيض، والمفاوضات مازالت مستمرة، وسننتظر ماذا سيحدث غدًا بعد المكالمة الهاتفية التي سأجريها مع مرتضى منصور".

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