علي معلول .. تعرف على نصيحة فاروق جعفر لمجلس الزمالك

طالب فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من إدارة القلعة البيضاء تشكيل لجنة فنية لاختيار المدير الفنى الجديد للفريق بعد إقالة خالد جلال، حتى لا يتم التعاقد مع مدير فني ويتم اقالته بعد ذلك.



وتحدث فاروق جعفر لبرنامج كورة كل يوم مع كريم شحاتة عبر شاشة الأولى، مرجعًا اسباب خسارة الزمالك من الأهلى للقادة الفنية السيئة من خالد جلال.



وأضاف فاروق جعفر أن عدم توفيق جلال فى التبديلات فضلا عن غياب محمود جنش بسبب الإصابة في الوقت الذى تألق فيه محمد الشناوى حارس الأهلى.



وبهدف علي معلول ، حقق فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى الفوز على غريمه التقليدى نادى الزمالك بنتيجة 1-0 في مباراة القمة رقم 118 التى أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.

