القيد الأفريقي والـVAR .. الأهلي يأمل في إنهاء الصفقات الجديدة وانتظام الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأحمر يسابق الزمن من أجل إتمام صفقات الموسم الجديد.



وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: هناك صفقات تقترب وأخرى تبتعد، نريد الحسم قبل انتهاء مدة القيد الإفريقي.



وأردف سيد عبد الحفيظ أنه لا نريد هد ما تم بناؤه، سوف نرتاح قليلا ثم نفتح ملف الصفقات مجددا، وخلال ثلاثة أيام سوف تكون الامور اكثر وضوحا.



وفي سياق متصل، تمنى سيد عبد الحفيظ، أن يكون الدوري منتظما في الموسم الجديد.



وتابع سيد عبد الحفيظ أنه يتمنى أن يكون الدوري منتظم وعدم وجود تأجيلات كثيرة ، وأتمنى وجود تقنية الـVar وليس التلفزيون الصفير، وتطبق اللوائح على الجميع.