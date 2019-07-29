ميت عقدة .. الأهلي يعمق جراح الزمالك بتحطيم الأرقام القياسية .. فيديو

بفوز الأهلي على الزمالك في القمة 118 بهدف التونسي علي معلول، عمق المارد الأحمر جراح أبناء ميت عقبة ، وتحول الامر لبعض الاجيال إلى عقدة.



فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة 118 دفع الأهلي لمواصلة تفوقه على منافسه التقليدي الزمالك في تاريخ لقاءات الفريقين ببطولة الدوري بعدما رفع انتصاراته إلى 44 فوزا من أصل 118 مباراة، والتعادل في 48 مباراة، فيما فاز الزمالك في 24 مباراة.



ورفع نجوم الأهلي غلة أهدافهم في الشباك البيضاء إلى 146 هدفًا، وشهدت المباراة انضمام علي معلول، ظهير أيسر الفريق، إلى قائمة هدافي الأهلي في مباريات الزمالك حاملا الرقم 66.



ونجح نجوم الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكهم أمام الزمالك للمرة الـ52 في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري.



يذكر أن الأهلي دخل مباراة القمة بعدما حسم لقب الدوري بعد تغلبه على المقاولون بنتيجة 3-1 في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة ليدخل الأهلي لقاء القمة دون أن تؤثر نتيجة المباراة في تتويجه باللقب للمرة الـ41.