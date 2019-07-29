الأطباء: اليوم آخر أيام التنازلات لانتخابات النقابة

تفتح النقابة العامة للأطباء، اليوم أبوابها لتلقى التنازلات بآخر يوم لها، من خلال لجنة الانتخابات، للأعضاء المُرشحين على كافة المقاعد سواء على مقعد النقيب العام أو النقباء الفرعيين، أو عضوية مجلس النقابة العامة، أو مجالس النقابات الفرعية.



وتعلن اللجنة، القوائم النهائية لأسماء المرشحين على كافة المقاعد فى 8 أغسطس المقبل، على أن يتم إجراء العملية الانتخابية فى الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل، الجمعة 11 أكتوبر 2019.



وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الأربعاء، نتائج الطعون ضد أسماء المُرشحين بكافة المحافظات، على مختلف المقاعد النقابية، بالنقابة العامة والفرعيات.

