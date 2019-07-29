ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء: اليوم آخر أيام التنازلات لانتخابات النقابة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:23 ص
صدى البلد
محمد غالي
تفتح النقابة العامة للأطباء، اليوم أبوابها لتلقى التنازلات بآخر يوم لها، من خلال لجنة الانتخابات، للأعضاء المُرشحين على كافة المقاعد سواء على مقعد النقيب العام أو النقباء الفرعيين، أو عضوية مجلس النقابة العامة، أو مجالس النقابات الفرعية.

وتعلن اللجنة، القوائم النهائية لأسماء المرشحين على كافة المقاعد فى 8 أغسطس المقبل، على أن يتم إجراء العملية الانتخابية فى الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل، الجمعة 11 أكتوبر 2019.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الأربعاء، نتائج الطعون ضد أسماء المُرشحين بكافة المحافظات، على مختلف المقاعد النقابية، بالنقابة العامة والفرعيات.

ترشيحاتنا

بعد الخسارة من الأهلي .. طارق حامد يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك

100 صورة و5 فيديوهات من عزاء فاروق الفيشاوي

أمير مرتضى يرد على تصريحات عماد السيد .. فيديو

أول قرار من مجلس إدارة الزمالك عقب الهزيمة من الأهلي

مش مصدق والله... نبيل الحلفاوي يعلق على انتهاء الدوري

انتبه .. هذه العلامة في اليدين والقدمين تدل على نقص فيتامين مهم في جسمك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة و5 فيديوهات من عزاء فاروق الفيشاوي

إنجي المقدم تقدم واجب العزاء في وفاة فاروق الفيشاوي

مكشوف على شكل قلب.. نيكول سابا بإطلالة مثيرة بآخر حفلاتها