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يبعد 22.5 سنة ضوئية عن الأرض .. اكتشاف كوكب جديد بـ 3 شموس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:17 ص
اكتشاف كوكبا جديدا
اكتشاف كوكبا جديدا بـ 3 شموس
عبد العزيز جمال
في ظاهرة غريبة في هذا الكون الواسع ، رصد علماء الفلك كوكبا جديدا له ثلاثة شموس، وأطلقوا عليه اسم "LTT 1445Ab".

وجاء الاكتشاف الجديد بفضل بيانات جمعها القمر الصناعي "تيس"، التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وذلك وفقا لـ سكاي نيوز عربية.

من جانبها ، أعلنت خبيرة الفضاء جينيفر ونترز أنه من يقف على سطح هذا الكوكب، يرى 3 شموس في السماء، ولكن اثنان منهم بعيدان جدا عن الكوكب"، وذلك وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.

كما تضمن الإكتشاف أن الكوكب يدور حول مدار واحد فقط من النجوم الثلاثة، كما يبعد هذا النظام الشمسي حوالي 22.5 سنة ضوئية عن الأرض.

ويعتقد العلماء أن الكوكب أكبر من الأرض، بحوالي 8 أضعاف، وتصل درجة حرارته إلى 160 مئوية.

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