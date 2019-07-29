أنقذ لاعبين.. تكريم رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية

كرم وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 رقم 32 لكرة القدم، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا افريقيًا.



وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة الطبية والتي تعاملت مع العديد من الحالات الصعبة، كان أبرزها اللاعب الكاميروني جويل تاجوى الذي تبين معاناته من مشكلة في الشريان التاجي بالقلب، والنيجيري صامويل كالو الذي أجرى قسطرة على القلب عقب مباراته الأولى بالبطولة، من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الصحة.



يأتي ذلك في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة وتقديرها للمجهودات التي بذلت من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أظهرت قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبري البطولات الإقليمية والدولية.