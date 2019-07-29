ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنقذ لاعبين.. تكريم رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:33 ص
الدكتور محمد سلطان
الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لكان 2019
ريهام بكير
كرم وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 رقم 32 لكرة القدم، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا افريقيًا.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة الطبية والتي تعاملت مع العديد من الحالات الصعبة، كان أبرزها اللاعب الكاميروني جويل تاجوى الذي تبين معاناته من مشكلة في الشريان التاجي بالقلب، والنيجيري صامويل كالو الذي أجرى قسطرة على القلب عقب مباراته الأولى بالبطولة، من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة وتقديرها للمجهودات التي بذلت من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أظهرت قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبري البطولات الإقليمية والدولية.

ترشيحاتنا

شاهد .. سرب من الجراد يغزو مدينة لاس فيجاس

موجز الأخبار | انهيار أحمد الفيشاوي.. مواعيد تحويلات الثانوية العامة.. إقالة الجهاز الفني للزمالك.. وعروس المنوفية عذراء

أبرزها تناول الفول مع الجبن.. 6 أخطاء تدمر جهازك الهضمى

6 أمراض غير متوقعة تصيبك بسبب قلة النوم

أمير مرتضى: الأهلي دعم صفوفه في يناير من أجل إفريقيا ففاز بالدوري.. فيديو

في عزاء فاروق الفيشاوي.. انهيار ابنه أحمد.. وغياب عادل إمام .. وحضور مكثف للنجوم ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة و5 فيديوهات من عزاء فاروق الفيشاوي

إنجي المقدم تقدم واجب العزاء في وفاة فاروق الفيشاوي

مكشوف على شكل قلب.. نيكول سابا بإطلالة مثيرة بآخر حفلاتها