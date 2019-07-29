ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد 29 يوليو.. تعرف على شخصيتك من يوم ميلادك

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:58 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
نشرت خبيرة الأبراج اليوم عبير فؤاد علي صفحتها الشخصية على فيسبوك تفاصيل جديدة عن شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 29 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك جاذبية إصرارا وإرادة قوية.

إذا كنت مولودا في يوم 29 يوليو فإن ذلك يعني أنك ملهم، ولديك روح شجاعة وكرم.. أنت أيضا عاطفي وحساس للغاية، وقد يجعلك ذلك تبالغ في ردود أفعالك وتبدو متقلب المزاج في كثير من الأحيان.

نصيحة: هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة دون خسائر في الأرواح

في 5 خطوات .. تعرف على كيفية تقليل الاغتراب بتنسيق 2019

أمير مرتضى يرد على تصريحات عماد السيد .. فيديو

الأهلي يعلن حجم إصابة وليد سليمان ورمضان صبحي.. والفريق راحة 4 أيام

عروس المنوفية عذراء في الصباحية.. مفاجآت جديدة حول مقتل فتاة بعد زفافها بـ 24 ساعة ..فيديو

حكم جلوس زوجة الابن أم أخوات زوجها كاشفةً لشعرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة و5 فيديوهات من عزاء فاروق الفيشاوي

إنجي المقدم تقدم واجب العزاء في وفاة فاروق الفيشاوي

مكشوف على شكل قلب.. نيكول سابا بإطلالة مثيرة بآخر حفلاتها