مواليد 29 يوليو.. تعرف على شخصيتك من يوم ميلادك

نشرت خبيرة الأبراج اليوم عبير فؤاد علي صفحتها الشخصية على فيسبوك تفاصيل جديدة عن شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 29 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك جاذبية إصرارا وإرادة قوية.



إذا كنت مولودا في يوم 29 يوليو فإن ذلك يعني أنك ملهم، ولديك روح شجاعة وكرم.. أنت أيضا عاطفي وحساس للغاية، وقد يجعلك ذلك تبالغ في ردود أفعالك وتبدو متقلب المزاج في كثير من الأحيان.



نصيحة: هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.