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مرأة

فرصة جيدة لتوسيع دائرة معارفك.. 29 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ ولمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم 29 يوليو، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 29 يوليو فإن ذلك يعني أنك ملهم، ولديك روح شجاعة وكرم، كما أنت أيضا عاطفي وحساس للغاية، وقد يجعلك ذلك تبالغ في ردود أفعالك وتبدو متقلب المزاج في كثير من الأحيان.

نصيحة:
هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

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