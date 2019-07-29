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أخبار العالم

فنزويلا تتهم أمريكا بانتهاك مجالها الجوي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:58 ص
طائرة استطلاع أمريكية
طائرة استطلاع أمريكية
أحمد قاسم
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أمس الإثنين، أن بلاده تعتزم تقديم طلب إلى الأمم المتحدة يتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة لمجالها الجوي.

وقال أرياسا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر: " كما ذكرنا، تقر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاكاتها للمجال الجوي لفنزويلا... ليس هناك أدنى شك في نواياهم السيئة، سنتوجه إلى الأمم المتحدة".

وتتهم السلطات الفنزويلية الولايات المتحدة بانتهاك مجالها الجوي عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

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