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فن

مشروع جديد للمخرج مازن الغرباوي.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:18 ص
صدى البلد
سمر سعد
أعلن المخرج مازن الغرباوى من خلال صفحته على "إنستجرام" عن نيته لتقديم عمل فني جديد بعنوان "انتحار معلن".

تعد القصة من نوعية الميلودراما وهي من تاليف سامي الجمهان، وكتب الغرباوي عبر حسابه: "انتظروا العمل قريبا".

يذكر أن آخر أعمال مازن الغرباوى مسرحية "حدث فى بلاد السعادة" والتي قدمت في الصيف الماضي.

"حدث في بلاد السعادة" تأليف وليد يوسف، بطولة: "مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني، و من الدول العربية: "خدوجة صبري من ليبيا، راسم منصور من العراق، نسرين أبي سعد من لبنان".
مشروع جديد للمخرج مازن الغرباوي.. تعرف على التفاصيل

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