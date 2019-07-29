وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تطلق القمر الصناعي "كيوب سات" إلى المحطة الدولية



الجيش الليبي: قطع طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة



الشرطة العراقية تصد هجومًا لـ"داعش" على حقول "علاس" النفطية



السعودية تحذر من زعزعة أمن الحجاج



جرحى في إطلاق نار بمهرجان للطعام بكاليفورنيا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وقالت صحيفة "الأنباءط إن وزارة وزارة الاستثمار المصرية كشفت أنها بصدد تنفيذ خطة طموحة تتضمن إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في الصعيد والدلتا وقناة السويس وذلك في محافظات: المنيا، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة، الدقهلية، أسوان، وكفر الشيخ.



ونقلت "الوطن" عن رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، محمد زهران، أن مصر أطلقت أمس القمر الصناعي "كيوب سات" الى محطة الفضاء الدولية، منوها إلى انه سيتم وضع القمر في مداره المنتظر الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن هذا القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصرية بنسبة 100% وهو من الأنواع الصغيرة، حيث يبلغ وزنه واحد كيلوغرام وعمره الزمني في الفضاء عام واحد وتبلغ تكلفته حوالي 10 ملايين جنيه.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مضيفًا: "سيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عشاء الاثنين الموافق 26/11/1440 هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".



وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن ؟أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، بعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء".



وذكرت "القبس" أن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أكد أن قوات الجيش قطعت طريق الإمداد الرئيسى بين طرابلس ومصراتة، مضيفًا أنه تم سحب بعض وحدات الجيش من محاور فى طرابلس حفاظا على سلامة المدنيين، وأن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجرى كما هو مخطط



ونقلت "الوطن" عن بيان أصدرته شرطة الطاقة العراقية، قوله إن قوات الأمن أحبطت هجوم لتنظيم "داعش" على حقول علاس النفطى فى صلاح الدين.



وأضاف البيان: "حاولت العصابات التقرب من الحقول لكن سواعد أبطالنا حالت دون ذلك وتم ردعهم بقوة".



وقالت "الأنباء" إن وزير الشئون الإسلامية والدعوة والارشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ حذر من "محاولات وتصرفات البعض في التشويش وإثارة البلبلة بين الحجاج أو زعزعة أمنهم"، مؤكدًا أهمية التزام حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسك شعيرة الحج ب"لا رفث ولا فسوق ولا جدال"



وأفادت "الراي" بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي كشفت أنها أجرت بالتعاون مع الولايات المتحدة تجربة ناجحة على منظومة "سهم ـ 3ط، لاعتراض صواريخ باليستية، اعتبرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيرا لإيران بوجه أي تهديد محتمل، حيث قال: "أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ "حيتس ـ 3" في ولاية ألاسكا الأميركية بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة"، وأضاف "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال".



دوليًا، أفادت "الوطن بوجود شخص يقوم بإطلاق النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأحد وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا.



