يزلزل عالم الحواسب اللوحية .. سامسونج تجهز لـ ثورة إلكترونية جديدة

تعمل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، على تجهيز جهاز كمبيوتر لوحي جديد ثوري ، والذي وصفته بأنه سيزلزل عالم "الحواسب اللوحية".



وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني ، سيكون الحاسب الللوحي عامل بنظام تشغيل "ويندوز 10" ، وفقا لروسيا اليوم.



وعن المواصفات المبدأية التي تم تسريبها ، فإن حاسب "سامسونغ غلاكسي بوك إس" سيتم دعمه بمعالج ثماني النواة من نوع "سنابدراغون 855"، والذي سيبلغ تردد 2.84 غيغاهرتز، ما سيجعله فائق السرعة، بحيث يتوافق مع العمل بنظام تشغيل "ويندوز 10"، و"رام" تصل إلى 8 غيغابايت، وإصدار جديد من الجيل الخامس لخدمة "بلوتوث".



كما سيكون الحاسب الجديد مزودا بمجموعة من الإضافات، مثل لوحة مفاتيح وماوس خارجيين تحول الحاسب في ثوان من حاسب لوحي إلى حاسب محمول، بالإضافة إلى قلم ذكي بتقنيات جديدة.