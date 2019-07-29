تحذيرات مهمة للطلاب .. ننشر معايير قيد الخريجين بنقابة الأطباء

أعلنت نقابة الأطباء معايير القيد بالنقابة، موجهة تحذيرات مهمة للراغبين بدراسة الطب بشأن الالتزام بمعايير القيد في النقابة.



وجاءت تلك المعايير كالتالي :



أولا: كليات الطب الخاصة المصرية الجديدة (التى لم تبدأ بها الدراسة) : ضرورة إمتلاك الكلية لجميع مقومات الدراسة والإنشاءات ومنها إمتلاك مستشفي جامعي بعدد أسرة مناسب للتدريب، وذلك قبل الشروع ببدء الدراسة.



ثانيا : كليات الطب الخاصة المصرية القديمة (التى بدأت بها الدراسة بالأعوام السابقة): تمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة.



ثالثا: كليات الطب الأجنبية ( غير المصرية): 1- يجب دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالى فيجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمى علوم، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة.



2- بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة من داخل مصر : يجب عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أنه سيتم تطبيق هذا البند على الطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة بالعام الدراسى الحالى 2018 -2019 وما بعدها، وكذلك على الطلاب الذين سيلتحقون بكليات الطب فى العام الدراسى المقبل 2019 -2020 مهما كانت سنة حصولهم على الثانوية العامة.



3- ضرورة أن تكون الشهادة الحاصل عليها تؤهل حاملها للعمل بالدولة التى أصدرت هذه الشهادة.