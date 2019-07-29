بعد التهديد الإيراني.. وزير خارجية ألمانيا: تأمين مياه الخليج لمصلحة أوروبا

قال هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، إن أمن مياه الخليج لصالح دول أوروبا، في ظل التهديد الإيراني للملاحة الدولية في الخليج العربي.
وأضاف «ماس» في تصريحات صحفية، نشرتها وزارة الخارجية الألمانية عبر موقعها الرسمي، أنه على الرغم من أن الجميع يقول إنه لا يريد حربًا، إلا أن الأوروبيين على وجه الخصوص هم الذين يفعلون حاليًا كل ما في وسعهم للحفاظ على الفرص المتاحة أمام الدبلوماسية، واحتمالات نجاح ذلك مرهونة بأن نوحد، بصفتنا مجموعة الثلاثة، الهدف.
وتابع: لقد أوضحنا أننا لن نشارك في الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة في ممارسة «أقصى درجات الضغط»، إن إسهامنا في المنطقة يجب أن يكون ذا بصمة أوروبية.
وأكد أن لأوروبا مصلحة خاصة في القيام بشيء من أجل أمن الخليج. نحن نتباحث مع مجموعة الثلاثة أيضًا حول كيفية جمع دول المنطقة حول طاولة واحدة لمناقشة موضوع الأمن البحري. قبل ذلك لا تزال هناك صعاب دبلوماسية يجب التغلب عليها. ولكن من أجل تجنب التصعيد غير المرغوب فيه، فإن الأمر يتطلب قنوات اتصال فعالة وحوارًا حول القواعد المشتركة.
وأضاف: كما أنه من مصلحتنا أيضًا الدخول في محادثات وثيقة مع شركاء مجموعة الثلاثة حول تصوراتهم بشأن بعثة بحرية محتملة. نحن على اتصال بشكل خاص مع الحكومة البريطانية الجديدة لمعرفة موقفها، غير أن التخطيط لا يزال في بدايته.
وعن مشاركة ألمانيا في بعثة تأمين البحر الخليجي، قال وزير الخارجية الألماني: لن يكون بوسعنا تحديد إذا ما كانت ألمانيا ستشارك، إلا بعدما يتضح شكل هذه المهمة بالنسبة لنا. عندها فقط سيكون بمقدورنا الإجابة على الأسئلة السياسية والقانونية التي تطرح نفسها قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
ويشهد البحر الخليجي توترا متصاعدا بين إيران وبريطانيا، بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية مدعية اختراقها لقواعد الأمن البحري؛ فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران.
وأضاف «ماس» في تصريحات صحفية، نشرتها وزارة الخارجية الألمانية عبر موقعها الرسمي، أنه على الرغم من أن الجميع يقول إنه لا يريد حربًا، إلا أن الأوروبيين على وجه الخصوص هم الذين يفعلون حاليًا كل ما في وسعهم للحفاظ على الفرص المتاحة أمام الدبلوماسية، واحتمالات نجاح ذلك مرهونة بأن نوحد، بصفتنا مجموعة الثلاثة، الهدف.
وتابع: لقد أوضحنا أننا لن نشارك في الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة في ممارسة «أقصى درجات الضغط»، إن إسهامنا في المنطقة يجب أن يكون ذا بصمة أوروبية.
وأكد أن لأوروبا مصلحة خاصة في القيام بشيء من أجل أمن الخليج. نحن نتباحث مع مجموعة الثلاثة أيضًا حول كيفية جمع دول المنطقة حول طاولة واحدة لمناقشة موضوع الأمن البحري. قبل ذلك لا تزال هناك صعاب دبلوماسية يجب التغلب عليها. ولكن من أجل تجنب التصعيد غير المرغوب فيه، فإن الأمر يتطلب قنوات اتصال فعالة وحوارًا حول القواعد المشتركة.
وأضاف: كما أنه من مصلحتنا أيضًا الدخول في محادثات وثيقة مع شركاء مجموعة الثلاثة حول تصوراتهم بشأن بعثة بحرية محتملة. نحن على اتصال بشكل خاص مع الحكومة البريطانية الجديدة لمعرفة موقفها، غير أن التخطيط لا يزال في بدايته.
وعن مشاركة ألمانيا في بعثة تأمين البحر الخليجي، قال وزير الخارجية الألماني: لن يكون بوسعنا تحديد إذا ما كانت ألمانيا ستشارك، إلا بعدما يتضح شكل هذه المهمة بالنسبة لنا. عندها فقط سيكون بمقدورنا الإجابة على الأسئلة السياسية والقانونية التي تطرح نفسها قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
ويشهد البحر الخليجي توترا متصاعدا بين إيران وبريطانيا، بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية مدعية اختراقها لقواعد الأمن البحري؛ فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران.