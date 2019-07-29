التخطيط تعلن عن شقق للموظفين في العاصمة الإدارية بالتقسيط.. تفاصيل

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن توفير سكن للموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الادارية الجديدة احد المميزات التي تقدمها الحكومة.



وأضافت وزارة التخطيط في بيان، الاثنين، أنه "حتى يتم توفير هذا السكن بسعر مناسب تقوم الحكومة حاليًا بالاتفاق مع البنوك لتوفير الوحدات السكنية للشباب المنتقلين للعاصمة بسعر مناسب وبالتقسيط على فترة زمنية طويلة، مشيره إلى أنه ستكون هذه الوحدات إما بجوار العاصمة الإدارية، أو داخل العاصمة نفسها".



وأعلنت الوزارة عن نقل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم، مؤكدة أنه تم استحداث هيئات بالمؤسسات الحكومية وهى وحدات الموارد البشرية ووحدات تخطيط استراتيجي.