القومي لعلوم البحار والمصايد يستعرض إنجازاته خلال الفترة الماضية

عقد مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد اجتماعًا، مساء أمس، الأحد، بحضور د.سوزان خليف رئيس المعهد، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. عصام خميس مستشار رئيس جامعة الإسكندرية لتصنيف الجامعات، ود.خالد حسن رئيس هيئة الثروة السمكية، وأعضاء المجلس.



في بداية الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وجود خطة واضحة للمتابعة والتقييم المستمر للعمل، كما تمت الإشارة إلى أن العمل المؤسسي لا يتوقف على شخص أو مسئول، وأنه من الضروري الحصول على عائد من تشغيل سفن الأبحاث والمشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها لمنتج.



ومن جانبها، استعرضت الدكتورة سوزان خليف أهم إنجازات المعهد خلال فترة توليها رئاسة المعهد ومن أهمها، استلام سفينتي الأبحاث (سلسبيل، واليرموك)، والقيام برحلتين تجريبيتين للإبحار في غرب الإسكندرية بالبحر المتوسط، مشيرة إلى أنه تم استلام رصيف-١ بميناء الإسكندرية لربط السفن كهدية من القوات البحرية لوزارة البحث العلمي.



وأضافت سوزان خليف أنه تم بالفعل توفير مكان لإدارة السفن بفرع المعهد بالإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تأمين السفينتين؛ لضمان سلامتهما والحفاظ عليهما، وأيضًا التعرف على المخرج البحثي والقيمة المضافة من تشغيل السفينتين، والتي تحقق استداماتهما، والمردود الاقتصادي لهما.



وطالبت وزارة التعليم العالي بإعداد دراسة كاملة واضحة ومحددة الأوقات ومبنية على بحث علمي واقعي يتم إعدادها من خلال عمل سفينتي الأبحاث (سلسبيل، واليرموك).



وقدم المجلس الشكر لـ سوزان خليف على جهودها خلال فترة توليها إدارة المعهد، والتأكيد على أهمية استكمال مسيرة العمل البناء بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد خلال الفترة المقبلة.



كما وافق المجلس على اقتراح تكليف كل من د. محمد زين العابدين نصار مديرًا لفرع المعهد بالسويس، ود. محمود عبدالراضي مديرًا لفرع المعهد بالغردقة.