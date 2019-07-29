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محافظات

اكتشفت سلعا منتهية الصلاحية.. حملة موسعة على المحال التجارية في القليوبية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:43 ص
حملة موسعة على المحال
حملة موسعة على المحال التجارية في القليوبية
إبراهيم الهوارى
شنت اجهزة الرقابة التموينية بالقليوبية حملة على الأسواق اسفرت عن تحرير 15 محضرًا ضد بعض المحال التجارية ومحال الجزارة لحيازة سلع منتهية وعدم حمل البائعين شهادات صحية.

وقال السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، في بيان، الاثنين، إن مديرية التموين شنت حملة بالتعاون مع تموين شرق شبرا بناءً على تعليمات عربى عبد الحليم مدير المديرية، بالاشتراك مع الطب البيطري والحي.

وأشار السيد الصباحى الى ان الحملة اسفرت عن تحرير 15 محضرًا لمحال تجارية لحيازة سلع منتهية الصلاحية وتم إبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد السيد الصباحي أن المديرية تشن حملات بصفة دورية على الأسواق لمراقبة السلع وإحكام مزيد من السيطرة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة والفاسدة.

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