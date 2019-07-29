أسوة بالجامعات الأخرى.. أوائل كليات جامعة الأزهر يناشدون الإمام الأكبر بالتعيين

اشتكى عدد من أوائل كليات جامعة الأزهر، دفعات 2014:2019 من عدم مساواتهم بخريجي الجامعات الأخرى في التعيين.



وعبر الطلاب، عن معاناتهم التى تطارد عادة أوائل الكليات بجامعة الأزهر في كل عام، حتى ضاق الأمر على هؤلاء الطلاب وعلى أولياء أمورهم، وعلى الرغم من حاجة الجامعة للمعيدين ومطالبة عمداء الكليات بتعيين أعداد كبيرة من أوائل الخريجين، إلا أنه لا توجد استجابة من المسئولين.



وقال الطالب مصطفى يحي، أول كلية الإعلام 2019، أن ما عليه جامعة الأزهر الآن في تعيين أوائل الكليات ،يختلف تماما عن ما تقوم به الجامعات الأخرى تجاه أوائل الجامعات المختلفة، التي قامت بالفعل بتعيين الأوائل من دفعة 2018 كمعيدين، في حين أن أوائل جامعة الأزهر لم يتم تعيينهم منذ دفعة 2014، حتى دفعة 2018، مما أدى ذلك إلى التراكم الشديد للدفعات وهي التي تعلق آمالا كبيرة على التعيين فهو حلم كل طالب اجتهد وسهر الليالي لتحقيق المركز الأول أو الثاني على دفعته، وعلى الرغم من شكوى الطلاب إلى رؤساء جامعة الأزهر على مر الـ4 سنوات الماضية، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا.



وتابع: «نحن أوائل جامعة الأزهر أول وثاني، من دفعات 2014 إلى دفعة 2018 وإلى الآن لم يصدر لنا قرارًا بالتكليف كمعيدين وبعضنا يعمل في بيئة لا تتناسب مع تخصصه وما ينتظره أهله، وتحركنا بعد أن تم تسليم دفعات 2013 هذا العام، وقابلنا رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، ووعدنا بمخاطبة المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات المالية المطلوبة، ولكنه لم يتلق استجابة من الجهاز».



كما دشن الطلاب، هاشتاج يحمل اسم "#تعيين_معيدين_ الأزهر_2014_2018"، وقد حققنا فيه ما يزيد عن عشرة آلاف تدوينة حتى الآن، وجار التخطيط لمزيد من الفعاليات والأنشطة التي تخدم ملف تعيين الأوائل».



واختتم «نناشد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالنظر في ملفنا فقد فقد بعضنا الأمل في تحقيق حلمه الذي لطالما سعى لتحقيقه، وسهر في سبيله الليالي، وكلنا ثقة أنه لن يغمض له جفن حتى نستوفي حقوقنا كاملة غير منقوصة، خاصة أن هؤلاء الأوائل من الدفعات المذكورة لم يحصلوا على فرص للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما فاقم من محنتهم ماديا ومعنويا».