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سيارات

المبيعات الخارجية لـ هيونداي- كيا تتعدى حاجز 90 مليون سيارة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:39 ص
هيونداي-كيا
هيونداي-كيا
أ ش أ
تجاوزت المبيعات الخارجية لمجموعة هيونداي-كيا للسيارات تجاوزت 90 مليون وحدة.

وذكرت مجموعة هيونداي-كيا للسيارات اليوم الاثنين أن إجمالي المبيعات الخارجية حتى نهاية يونيو الماضي، بلغت 90 مليونا و189 ألفا و640، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأوضحت المجموعة أن هذه الوحدات تنقسم بين 58 مليونا و777 ألفا و223 وحدة من هيونداي و31 مليونا و412 ألفا و417 وحدة من كيا.

يأتي هذا الإنجاز التاريخي بعد مضي 45 سنة على تصدير أول شحنة مكونة آنذاك من 10 وحدات من الشاحنات الصغيرة طراز بريسا إلى قطر عام 1975.

وأضافت أن إنتاج نصف المبيعات الخارجية في مصانعها داخل كوريا الجنوبية وباقيها في مصانعها خارج البلاد.

وهناك توقعات بأن تتعدى المبيعات الخارجية للمجموعة 100 مليون وحدة نهاية العام القادم.

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