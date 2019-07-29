رشا مجدي: اعتماد القيادة السياسية على البحث العلمى يغير مصر للأفضل.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيشهد إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك العام لعام 2017-2018، لافتة إلى أن مصر تتغير وفقًا لاتجاهات القيادة السياسية التى تعتمد على البحث العلمى.



وأضافت «مجدي» خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة وصحيحة لاتخاذ القرارات بناءً عليها، موضحة أن البحث يعكس صورة المواطن المصرى بشكل واضح وحقيقى.



وأشارت «مجدي» إلى أن البحث سيساعد فى فهم التغيرات التى تطرأ على المجتمع، كما سيوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة.



وأردفت أن الحكومة تعلن اليوم نتائج بحث الدخل والإنفاق، موضحة أن آخر تقرير للبنك الدولى لتحديد خط الفقر العالمى كان 1.9 دولار فى اليوم بما يعادل 34 جنيها فى اليوم و 1015 جنيها فى الشهر للفرد الواحد.

