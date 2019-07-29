ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشا مجدي: اعتماد القيادة السياسية على البحث العلمى يغير مصر للأفضل.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:50 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيشهد إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك العام لعام 2017-2018، لافتة إلى أن مصر تتغير وفقًا لاتجاهات القيادة السياسية التى تعتمد على البحث العلمى.

وأضافت «مجدي» خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة وصحيحة لاتخاذ القرارات بناءً عليها، موضحة أن البحث يعكس صورة المواطن المصرى بشكل واضح وحقيقى.

وأشارت «مجدي» إلى أن البحث سيساعد فى فهم التغيرات التى تطرأ على المجتمع، كما سيوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة.

وأردفت أن الحكومة تعلن اليوم نتائج بحث الدخل والإنفاق، موضحة أن آخر تقرير للبنك الدولى لتحديد خط الفقر العالمى كان 1.9 دولار فى اليوم بما يعادل 34 جنيها فى اليوم و 1015 جنيها فى الشهر للفرد الواحد.

ترشيحاتنا

دماء على ملابس الإحرام .. مصرع ربة منزل ونجلها في طريقها للحج بالشرقية

بعد الفوز بمباراة القمة.. وليد سليمان يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي

كيف دخلت الملائكة لأصحاب الكهف ومن بينهم كلب؟.. فيديو

الإفتاء تحذر من توقيتين لا يجوز فيهما ذبح الأضحية

أبرزها تناول الفول مع الجبن.. 6 أخطاء تدمر جهازك الهضمى

في 5 خطوات .. تعرف على كيفية تقليل الاغتراب بتنسيق 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

كله بالفلوس.. الغردقة دون شواطئ مجانية .. ومصيف الغلابة فى خبر كان