عيار 21 يسجل 656 جنيها.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29-7-2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 29 -7-2019 على أسعار ختام أمس، الأحد، ليسجل عيار 21 وهو الأوسع انتشارًا في مصر 656 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالى 750 جنيهًا.



وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 562 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 12 نحو 375 جنيهًا، فيما بلغ سعر جنيه الذهب 5248 جنيهًا، وأوقية الذهب 23316 جنيهًا.



ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا عند وقوع الأزمات الاقتصادية والسياسية، مثل التضخم، والديون السيادية، وغيرها، ولا يخفى أن سعره مُتغير بتغير أسعار النفط، والدولار، فالعلاقة طردية مع سعر النفط، وعكسية مع سعر الدولار.



ويوجد الذهب في الطبيعة بصورة حبيبات حرة منفصلة أو مختلطة بالفضة أو معادن أخرى، وتقاس نقاوة المصوغات الذهبية باستخدام وحدة القياس القيراط (عيار)، وللذهب عيارات مختلفة تتراوح بين (10 و24) قيراطًا، فالقطعة المكونة من الذهب النقي الخالص (24) قيراطًا.



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.