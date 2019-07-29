ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل شراء أضحية العيد..تعرف على نصائح وزارة الزراعة ..فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:42 ص
صدى البلد
مي محمد
أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة ، إنه من الضروري إتباع بعض التعليمات والإجراءات الوقائية عند شراء الفرد للأضحية .

وأشار" محمد القرش " خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، اليوم الإثنين، إلى ان الإجراءات الوقائية تكون مثل : شراء من مكان موثوق فيه ، فحص الحيوان الذي سيتم شراؤه و النظر إلى مظهرة العام.

ولفت إلى أن المظهر العام للحيوان يتضمن النظر إلى وقفته ورأسه مرفوعا إلى أعلى ، ملامحه تبث نشاطا او خمولا ، النظر إلى عينية ، يجب أن يكون الفرو ثابتا و ناشفا و ملمسه ناعما و شكل الجلد نضرا لا يتضمن بقعا ، خدوشا أو جروحا.

ونوه إلى أنه من الأفضل شراء الحيوان الذي تكون قدماه الـ4 واقفين بشكل سليم، فضلا عن كونها سميكة.

ترشيحاتنا

حكم جلوس زوجة الابن أم أخوات زوجها كاشفةً لشعرها

كيف دخلت الملائكة لأصحاب الكهف ومن بينهم كلب؟.. فيديو

662 جنيها لـ عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الاثنين

تعليق مثير من رمضان صبحي بعد فوز الأهلي على الزمالك

يبعد 22.5 سنة ضوئية عن الأرض .. اكتشاف كوكب جديد بـ 3 شموس

إيران: خطوات الإمارات في اليمن إيجابية.. وسنساعد بقدر ما نستطيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

كله بالفلوس.. الغردقة دون شواطئ مجانية .. ومصيف الغلابة فى خبر كان