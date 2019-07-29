قبل شراء أضحية العيد..تعرف على نصائح وزارة الزراعة ..فيديو

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة ، إنه من الضروري إتباع بعض التعليمات والإجراءات الوقائية عند شراء الفرد للأضحية .



وأشار" محمد القرش " خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، اليوم الإثنين، إلى ان الإجراءات الوقائية تكون مثل : شراء من مكان موثوق فيه ، فحص الحيوان الذي سيتم شراؤه و النظر إلى مظهرة العام.



ولفت إلى أن المظهر العام للحيوان يتضمن النظر إلى وقفته ورأسه مرفوعا إلى أعلى ، ملامحه تبث نشاطا او خمولا ، النظر إلى عينية ، يجب أن يكون الفرو ثابتا و ناشفا و ملمسه ناعما و شكل الجلد نضرا لا يتضمن بقعا ، خدوشا أو جروحا.



ونوه إلى أنه من الأفضل شراء الحيوان الذي تكون قدماه الـ4 واقفين بشكل سليم، فضلا عن كونها سميكة.

