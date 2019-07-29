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رياضة

أحد السعودي يواجه بتروجت وديا .. اليوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام اليوم الاثنين، مباراة ودية بين الفريق الاول لكرة القدم بنادي احد السعودي امام نظيره بتروجيت علي ملعب بتروسبورت وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض فريق أحد السعودي فترة الإعداد للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني في جمهورية مصر العربية ، ويواجه فريق احد منافسه الترسانة يوم الاثنين المقبل وديًا على ملعب حسن الشاذلي.

جدير بالذكر ان فريق احد السعودي هبط الي دوري القسم الثاني بعدما احتل المركز الاخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

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