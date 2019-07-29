خصصت لها 43.8 مليار درهم.. الإمارات تهتم بسياحة الأعمال

كشف مجلس السياحة والسفر العالمي عن أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على سياحة الأعمال في دولة الإمارات، إلى 43.75 مليار درهم، خلال عام 2019، وأن يصل حجم الإنفاق إلى 45.4 مليار درهم خلال العام المقبل بنسبة نمو تصل إلى نحو 3.77%.



ووفق إحصاءات مجلس السياحة والسفر العالمي فإن السوق الإماراتية استحوذت على 31.6% من الإنفاق الكلي بمنطقة الشرق الأوسط خلال العام المنصرم 2018، حيث بلغت 132 مليار درهم، بحسب موقع «الإمارات اليوم».



وأظهرت بيانات للمجلس، أرسلها إلى «الإمارات اليوم»، أن الإمارات سجلت معدلات نمو متواصلة، خلال السنوات الماضية، في حجم الإنفاق على سياحة الأعمال والمؤتمرات، مشيرة إلى أن السوق المحلية استحوذت على 31.6% من الإنفاق الكلي في منطقة الشرق الأوسط، التي بلغت العام الماضي نحو 132 مليار درهم.



وأوضح المجلس أن حجم الإنفاق على سياحة الأعمال في الإمارات ارتفع من نحو 17 مليار درهم عام 2009، ليصل إلى 41.8 مليار درهم العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي الإنفاق، خلال السنوات الـ10 الماضية وصل إلى 277 مليار درهم.