قبل إعلان نتائجه.. كل ما تريد معرفته عن بحث الدخل والإنفاق.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، إن بحث الدخل والإنفاق بحث إحصائى تنفذه الدولة كل عامين لأهداف معينة ومن أبرزها توفير بيانات تفصيلية تساعد في التعرف على الأنماط الاستهلاكية في المجتمع.



وأضافت "النعساني" خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البحث يوفر بيانات يمكن من قياس مستوى المعيئة ومستويات الفقر، ما يساعد الدولة في الوصول لعدد الفقراء في الدولة وتحديد نسبتهم.



وأشارت إلى أنه تم عمل البحث على 26 ألف أسرة بمختلف المحافظات، علمًا بأنه تم البدء في تنفيذ بحث الدخل والإنفاق لعام 2018، مطلع أكتوبر 2017.



وذكرت أنه من أهم نتائج البحث التى يخرج بها، معرفة نسبة الفقر والفقراء من إجمالى عدد سكان الدولة.