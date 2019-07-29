علشان ميتنصبش عليك.. خطوات بسيطة اتبعها عند التعاملات مع أشخاص مجهولين

تعد جريمة النصب ، من الجرائم التى يصل معناها الى عامة الافراد، ولكن رغم اخذ الفرد كل الاحتياطات الا انه يقع فريسة للنصب، نظرا لاستخدام من يقوم بعملية النصب بإيهام الشخص بمشروع كاذب ووهمى لا يوجد منه شئ على أرض الواقع.



في هذه السطور يحاول "صدى البلد"، توعية الأفراد بتجنب مثل هذه الحيل من اساليب وطرق النصب المستحدثة التى قد يلجأ اليها المجرم فى جريمته.



وفى ذات السياق قال جمال عبدالناصر المحامى والمتخصص فى الشأن الجنائي، أن القانون عرف جريمة النصب فى المادة 336 بانه كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات مخالصة او اى متاع منقول وكان ذلك ناشئا بالاحتيال، باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزور او احداث الامل بحصول ربح وهمى باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة.



وفى سياق متصل نوه جمال عبدالناصر، الى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بحيث لا تكون عرضه لتلك الحيل للوقع فى عمليات النصب، وهى:



1/الاطلاع على بطاقته واقامته والبحث عليها بالامن العام، وهل له اهل واقارب بذات العنوان.

2/يجب عليك أن تلجأ الى محاميك ليحرر بينكم عقد شراكة متضمنا بنودا جنائية ومدنية واقرار استلام مبلغ نقدى.

3/ان رأى محاميك أن هذا الشخص غير سليم من كلماتك فعليك أن تنصاع لمحاميك والا تنخدع فى الارباح الوهمية لانك حتما ستصل الى الندم.

4/عند الوقوع فى جريمة نصب ولا يوجد دليل واحد يثبت حقك الخاص لا تتخذ اجراءات مخالفة للقانون مثل العنف وغيره.

5/اذهب الى محاميك واشرح له الموقف منذ البداية عندما لا يكون عندك أى دليل يثبت ما قمت بعمله فالمحامي لديه حلول كثيرة لفعلتك.