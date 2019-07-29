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اقتصاد

العامة للاستثمار تعلن إجراءات عزل المديرين في الشركات المحدودة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:32 ص
الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
آية الجارحي
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكتاب الدوري رقم (٣٨)لسنة ٢٠١٩ الخاص بإجراءات وضوابط عزل المديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي إتباع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح وتيسيرًا للإجراءات علي المستثمرين، ووفقًا لما نظمه أحكام القانون رقم (١٥٩)لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بالمادتين رقمي (١٢٠) من القانون ، المادة رقم (٢٨٦) من لائحته التنفيذية .

حيث أن في جميع الأحوال يجوز للجمعية العامة العادية عند نظر القوائم المالية السنوية للشركة التجديد أو عدم التجديد للمدير أو المديرين فإذا قررت عدم التجديد وجب عليها أن تعين غيره أو غيرهم .
العامة للاستثمار تعلن إجراءات عزل المديرين في الشركات المحدودة

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