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"آبل" تستعد لطرح هواتف تدعم الجيل الخامس العام المقبل

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:15 ص
آبل تستعد لطرح هواتف
"آبل" تستعد لطرح هواتف تدعم الجيل الخامس العام القادم
أ ش أ
أفادت تقارير إخبارية ،اليوم الاثنين، بأن شركة "آبل" الأمريكية تستعد لطرح ثلاثة هواتف تدعم الجيل الخامس في عام ٢٠٢٠.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن كل هواتف "آبل" التي ستطرح العام القادم ستدعم شبكات الجيل الخامس.

ويأتي هذا بعد أيام من استحواذ "آبل" على وحدة إنتاج شرائح الاتصال "مودم" الخاصة بالهواتف الذكية بشركة "إنتل" في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.

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