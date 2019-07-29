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مئات اللاجئين يتظاهرون أمام البرلمان الأسترالي احتجاجا على إلغاء تأشيراتهم الدائمة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:14 ص
صدى البلد
أ ش أ
تظاهر مئات المحتجين خارج مبنى البرلمان الأسترالي لتسليط الضوء على المستقبل غير المؤكد للعديد من اللاجئين منذ أن ألغت استراليا تأشيرات الحماية الدائمة واستبدلتها بتأشيرات مؤقتة.

وقال المتحدث باسم ائتلاف حركة اللاجئين إيان رينتول - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الاثنين/ - "إن معظم المحتجين البالغ عددهم ألف شخص جاؤوا بالسيارات من مسافة 650 كيلومترا إلى مدينة ملبورن للتظاهر".

يشار إلى أنه يحق للاجئين الذين لا يصلون بالقوارب الحصول على تأشيرات حماية دائمة، وظهرت التأشيرات المؤقتة عندما تم انتخاب الحكومة المحافظة لأول مرة في سنة 2013 كوسيلة لردع طالبي اللجوء الذين يأتون إلى استراليا بالقوارب.

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