نبأ سار من المالية للعاملين بالدولة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعساني، مقدمة برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أبرز عناوين الصحف المصرية، والتي جاءت كالتالي:



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