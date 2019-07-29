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نبأ سار من المالية للعاملين بالدولة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:19 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرضت الإعلامية هند النعساني، مقدمة برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أبرز عناوين الصحف المصرية، والتي جاءت كالتالي:

- العاصمة الإدارية استعدت لاستقبال المؤتمر..غدًا
- الحكومة تبدأ في تسوية مديونيات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى
- " القومي للمرأة" يطلق برنامجًا تدريبيًا لـ350 قاضيًا حول دور القضاء في مناهضة العنف ضد المرأة
- نبأ سار من المالية للعاملين بالدولة بشأن مرتبات أغسطس
- زاهي حواس يشاهد مباراة لو أنجلوس وأتلانتا يونايتد

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