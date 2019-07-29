نبأ سار من المالية للعاملين بالدولة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعساني، مقدمة برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أبرز عناوين الصحف المصرية، والتي جاءت كالتالي:
- العاصمة الإدارية استعدت لاستقبال المؤتمر..غدًا
- الحكومة تبدأ في تسوية مديونيات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى
- " القومي للمرأة" يطلق برنامجًا تدريبيًا لـ350 قاضيًا حول دور القضاء في مناهضة العنف ضد المرأة
- نبأ سار من المالية للعاملين بالدولة بشأن مرتبات أغسطس
- زاهي حواس يشاهد مباراة لو أنجلوس وأتلانتا يونايتد
- العاصمة الإدارية استعدت لاستقبال المؤتمر..غدًا
- الحكومة تبدأ في تسوية مديونيات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى
- " القومي للمرأة" يطلق برنامجًا تدريبيًا لـ350 قاضيًا حول دور القضاء في مناهضة العنف ضد المرأة
- نبأ سار من المالية للعاملين بالدولة بشأن مرتبات أغسطس
- زاهي حواس يشاهد مباراة لو أنجلوس وأتلانتا يونايتد