تجدد أزمة الاعتداء على التخصصات الطبية.. الأطباء تخاطب الصيادلة رسميا لوقفها

طالبت النقابة العامة للأطباء نقابة الصيادلة فى خطاب رسمى بضرورة ايقاف التداخل والتعدى على تخصصات الأطباء لأن مهنة الطب تقتصر على الأطباء فقط.



جاء ذلك بعد وصول شكوى من أطباء قنا ضد ما قامت النقابة الفرعية للصيادلة فى قنا بخصوص بتنظيم كورس يستهدف تدريب الزملاء الصيادلة و طلبة كلية الصيدلة على إجراءات الـ( Cosmetics) ذلك أيام 25 ، 26 ، 27 يوليو.



وجاءت المخاطبة كالتالي : " من المعروف ان كل ما يخص الإجراءات التداخلية الـ ( Cosmetics ) هو جزء لا يتجزأ من ممارسة مهنة الطب ، يختص بها اطباء الامراض الجلدية".



وأضافت : "بالطبع هذا الجزء من ممارسة مهنة الطب يقتصر على الأطباء مثله مثل كل فروع الطب ، وبالتالي ترجو نقابة أطباء مصر من سيادتكم توضيح الأمر لنقابتكم الفرعية".